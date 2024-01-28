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Колишній гравець Шахтаря перейшов до Флуміненсе

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Колишній гравець Шахтаря перейшов до Флуміненсе
#Дуглас Коста

Джерело - UA-футбол.

Колишній гравець донецького Шахтаря Дуглас Коста приєднався до бразильського Флуміненсе.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Вінгер приєднався до клубу на правах вільного агента. Контракт розрахований до 2025-го року.

Останнім клубом Кости був Лос-Анджелес Гелаксі, до якого він приєднався у жовтні 2023 року. З 2020-го футболіст перебував в орендах у різних клубів, серед яких Баварія, Греміо та Лос-Анджелес Гелаксі. В цей час він належав туринському Ювентусу.

За донецький Шахтар Коста виступав в період з 2010-го по 2015-й роки. Тоді він перейшов до мюнхенського клубу за 30 млн євро.

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