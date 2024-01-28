Колишній гравець Шахтаря перейшов до Флуміненсе

Колишній гравець донецького Шахтаря Дуглас Коста приєднався до бразильського Флуміненсе.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Вінгер приєднався до клубу на правах вільного агента. Контракт розрахований до 2025-го року.

Останнім клубом Кости був Лос-Анджелес Гелаксі, до якого він приєднався у жовтні 2023 року. З 2020-го футболіст перебував в орендах у різних клубів, серед яких Баварія, Греміо та Лос-Анджелес Гелаксі. В цей час він належав туринському Ювентусу.

За донецький Шахтар Коста виступав в період з 2010-го по 2015-й роки. Тоді він перейшов до мюнхенського клубу за 30 млн євро.