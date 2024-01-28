Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А

Українець провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го січня, відбулося три матчі 22-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

22 тур, 28 січня

Дженоа - Лечче 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - Крстович, 1:1 - Ретегі, 2:1 - 76 Екубан

Українець Руслан Малиновський провів на полі увесь матч.

Верона - Фрозіноне 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+3 Суслов (пен), 1:1 58 Жоржі

Монца - Сассуоло 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 31 Кольпані

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

19:00 Лаціо - Наполі

21:45 Фіорентина - Інтер

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