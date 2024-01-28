Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28-го січня, відбулося три матчі 22-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
22 тур, 28 січня
Дженоа - Лечче 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - Крстович, 1:1 - Ретегі, 2:1 - 76 Екубан
Українець Руслан Малиновський провів на полі увесь матч.
Верона - Фрозіноне 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+3 Суслов (пен), 1:1 58 Жоржі
Монца - Сассуоло 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 31 Кольпані
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:
19:00 Лаціо - Наполі
21:45 Фіорентина - Інтер
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