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Дженоа з Маліновським переміг Лечче: результати матчів Серії А

Результати матчів 22-го туру Серії А
Сьогодні 15:23 179 0
Дженоа з Маліновським переміг Лечче: результати матчів Серії А
#Дженоа, #Лечче

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го січня, відбувся 1 матч у межах 22-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
22 тур, 28 січня

Дженоа - Лечче 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - Крстович, 1:1 - Ретегі, 2:1 - 76 Екубан

Українець Руслан Маліновський провів на полі увесь матч.

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

16:00 Верона - Фрозіноне

16:00 Монца - Сассуоло

19:00 Лаціо - Наполі

21:45 Фіорентина - Інтер

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