Головне
Дмитренко здобула бронзу у спринті чемпіонату Європи
Вчора 16:56 1291
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Сьогодні 16:30 67910 1
Меркушина фінішувала сьомою в гонці переслідування на чемпіонаті Європи
Сьогодні 15:49 343
Фрей переміг у гонці переслідування на чемпіонаті Європи, Підручний - у десятці
Сьогодні 12:42 378
Шевченко запросив Чеферіна в Україну
Сьогодні 11:39 661
Дончич повторив 4 результат в історії НБА за набраними очками
Сьогодні 09:54 541
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51
Сьогодні 09:42 35706
Навіть Ісус не всім подобався, що вже казати про мене: правила життя Жозе Моурінью
Вчора 23:46 1201
Шахтар оголосив про трансфер Гомеса
Вчора 20:10 710
Динамо поступилось Балкані у контрольному матчі
Вчора 17:54 1229
Прямі трансляції

Евертон з Миколенком поступився Лутону: результати матчів Кубка Англії

Результати матчів Кубка Англії
Сьогодні 18:59 437 0
Евертон з Миколенком поступився Лутону: результати матчів Кубка Англії
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 1/16 фіналу Кубка Англії.

Кубок Англії

1/16 фіналу, 27 січня

Іпсвіч - Мейдстоун 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Рейнолдс, 1:1 - 56 Сарм'єнто, 1:2 - 66 Корн

Евертон - Лутон 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Миколенко (автогол), 1:1 - 55 Гаррісон, 1:2 - 90+6 Вудроу

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч та відзначився автоголом.

Лестер - Бірмінгем 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Варді, 2:0 - 72 Акгюн, 3:0 - 88 Прат

Лідс - Плімут 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Ентоні, 1:1 - 73 Ренделл

Шеффілд Юнайтед - Брайтон 2:5 (2:2)

Голи: 0:1 - 14 Буонанотте, 0:2 - 29 Педро, 1:2 - 44 Хамер, 2:2 - 45+8 Осула, 2:3 - 52 Педро, 2:4 - 67 Педро, 2:5 - 90+7 Велбек

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

21:00 Фулгем - Ньюкасл

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 12883
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 35706
Навіть Ісус не всім подобався, що вже казати про мене: правила життя Жозе Моурінью Навіть Ісус не всім подобався, що вже казати про мене: правила життя Жозе Моурінью 1201
6 років тому Усик провів найважчий бій у кар'єрі - переміг Брієдіса в півфіналі WBSS 6 років тому Усик провів найважчий бій у кар'єрі - переміг Брієдіса в півфіналі WBSS 1869
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика 67910 1
Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів 4306
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19231 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71700
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45647 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4473 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 152085
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43603