Евертон з Миколенком поступився Лутону: результати матчів Кубка Англії

Результати матчів Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 1/16 фіналу Кубка Англії.

Кубок Англії

1/16 фіналу, 27 січня

Іпсвіч - Мейдстоун 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Рейнолдс, 1:1 - 56 Сарм'єнто, 1:2 - 66 Корн

Евертон - Лутон 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Миколенко (автогол), 1:1 - 55 Гаррісон, 1:2 - 90+6 Вудроу

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч та відзначився автоголом.

Лестер - Бірмінгем 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Варді, 2:0 - 72 Акгюн, 3:0 - 88 Прат

Лідс - Плімут 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Ентоні, 1:1 - 73 Ренделл

Шеффілд Юнайтед - Брайтон 2:5 (2:2)

Голи: 0:1 - 14 Буонанотте, 0:2 - 29 Педро, 1:2 - 44 Хамер, 2:2 - 45+8 Осула, 2:3 - 52 Педро, 2:4 - 67 Педро, 2:5 - 90+7 Велбек

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

21:00 Фулгем - Ньюкасл

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