Головне
Дмитренко здобула бронзу у спринті чемпіонату Європи
Вчора 16:56 1291
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Сьогодні 16:30 67908 1
Меркушина фінішувала сьомою в гонці переслідування на чемпіонаті Європи
Сьогодні 15:49 343
Фрей переміг у гонці переслідування на чемпіонаті Європи, Підручний - у десятці
Сьогодні 12:42 378
Шевченко запросив Чеферіна в Україну
Сьогодні 11:39 661
Дончич повторив 4 результат в історії НБА за набраними очками
Сьогодні 09:54 541
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51
Сьогодні 09:42 35706
Навіть Ісус не всім подобався, що вже казати про мене: правила життя Жозе Моурінью
Вчора 23:46 1201
Шахтар оголосив про трансфер Гомеса
Вчора 20:10 710
Динамо поступилось Балкані у контрольному матчі
Вчора 17:54 1229
Прямі трансляції

Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря

Пісню Помаранчеве серце Оля Ракіцька присвятила своєму чоловіку та чинному чемпіону України
Сьогодні 17:55 12883 0
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Нещодавно дружина футболіста Шахтаря Оля Ракіцька відновила свою музичну кар’єру. Повернення вийшло голосним. Прем’єра пісні “Помаранчеве серце” відбулася у Гамбурзі перед матчем Ліги чемпіонів Шахтар – Антверпен. Тоді ж Оля презентувала і кліп, головними героями якого стали уболівальники донецького клубу, які взяли безпосередню участь у його створенні: кожен учасник масових сцен був фаном Шахтаря, а прихильники команди з різних куточків світу надіслали власні відео, де під приспів "Помаранчевого серця" демонстрували фірмові шахтарські молотки, стрибали та обіймалися.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olya Rakitska (@olya_rakitska)

В підсумку за кілька тижнів кліп зібрав понад 110 тисяч переглядів на YouTube і надихнув не тільки чоловіка Олі, а й всю команду Шахтаря з її багаточисленною армією фанів 

Наступна пісня українки “В цей Новий рік” стало вірусною в Tik-Tok,  

Слова цієї пісня справді вразили мене,  - зізнався в інтерв’ю Чемпіону Ярослав Ракіцький. - “В цей Новий рік я попрошу одне у Бога, Щоб мир прийшов у наш світ, а в Україну - перемога”. Немає сумнівів, що це  головне бажання для всіх українців.. І я дуже хочу, щоб перемога прийшла якнайшвидше. У 2024 році. А взагалі-то мене надихають всі пісні дружини. Це і “Сонце”, яка присвячена нашій доньці Ярославі. І “Мой город”, який незабаром отримає українську версію. Для мене Оля - найкраща!  

Зараз українка наполегливо працює відразу над чотирма новими піснями, які вийдуть в найближчі тижні. При цьому Ракіцька тримає себе у чудовій фізичній формі, зайвим свідоцтвом чого є ці фото. 

 

Коментарі ()
Популярне зараз
Навіть Ісус не всім подобався, що вже казати про мене: правила життя Жозе Моурінью Навіть Ісус не всім подобався, що вже казати про мене: правила життя Жозе Моурінью 1201
Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів 4306
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика 67908 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 35706
Український форвард перейшов в англійський клуб Український форвард перейшов в англійський клуб 1136
6 років тому Усик провів найважчий бій у кар'єрі - переміг Брієдіса в півфіналі WBSS 6 років тому Усик провів найважчий бій у кар'єрі - переміг Брієдіса в півфіналі WBSS 1869
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71700
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45647 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 334771 9
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47356
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 126828
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58886