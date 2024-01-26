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Динамо поступилось Балкані у контрольному матчі

Динамо провело перший контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору в Туреччині
Сьогодні 17:54 450 0
Динамо поступилось Балкані у контрольному матчі
#Балкани, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо поступилось Балкані у першому контрольному поєдинку на зимовому зборі у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Товариський матч

26 січня

Динамо - Балкані 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Данфа, 0:2 - 74 Періша (пен)

Динамо (перший тайм): 1. Бущан, 2. Вівчаренко, 4. Попов, 32. Михавко, 20. Караваєв, 6. Бражко, 37. Царенко, 91. Волошин, 92. Рамадані, 9. Пономаренко, 11. Ванат.

Динамо (другий тайм): 35. Нещерет, 44. Дубінчак, 34. Сирота, 40. Біловар, 25. Дячук, 18. Андрієвський, 10. Шапаренко, 29. Буяльський, 22. Кабаєв, 90. Маткевич, 21. Супряга.

Балкані (стартовий склад): Е. Колічі, Е. Куц, А.Такі, Л. Деллова, Б. Яшаніца, Г. Халілі, А. Потоку, К. Зиба, В. Лімай, М. Данфа, В. Хаміді.

Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться захисником Краковії.

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