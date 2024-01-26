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Галатасарай може продати Тете

Тете може змінити клуб
Сьогодні 22:55 184 0
Галатасарай може продати Тете
#Галатасарай, #Тете, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Галатасарая Тете може залишити клуб.

Про це інформує місцевий журналіст Салім Манав. 

У Галатасарая є пропозиції від клубів Аравійського півострова і росії, 

У поточному сезоні Тете загалом у складі Галатасарая провів 27 матчів, у яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. У турецький клуб бразилець, контракт якого належав Шахтарю, перейшов як вільний агент у зв'язку з правилами, які ФІФА запровадила для легіонерів через війну в Україні.

Transfermarkt оцінює трансферну вартість Тете у 20 мільйонів євро.

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