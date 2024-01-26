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Ювентус впевнений у підписанні Андерсона

Феліпе Андерсон може змінити клуб
Сьогодні 16:28 166 0
Ювентус впевнений у підписанні Андерсона
#Андерсон, #Лаціо, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Лаціо Феліпе Андерсон може стати влітку гравцем Ювентуса.

Про це повідомляє Football Italia.

Ювентус вже почав перемовини з агентами футболіста. Туринці впевнені, що зможуть після 1 лютого укласти з ним угоду про перехід вільним агентом влітку. Гравцю запропонували контракт до 2028 року.

Була інформація, що Лаціо готує нову пропозицію щодо продовження контракту з футболістом.

Феліпе Андерсон грав за Лаціо з 2013 по 2018 рік, а потім повернувся у 2021-му після виступів за Вест Гем та Порту. Цього сезону забив 2 м’ячі та віддав 7 гольових у 29 матчах.

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