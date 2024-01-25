Ечеверрі проведе наступний сезон у Жироні

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський центральний півзахисник Клаудіо Ечеверрі, якого купив Манчестер Сіті, проведе наступний сезон у Жироні.

Про це повідомляє каталонський журналіст Ніл Сола.

City Group планує, що 18-річний хавбек, за якого віддали 14,5 мільйонів євро, гратиме за іспанську Жирону у сезоні 2024/25. Раніше повідомлялось, що Ечеверрі залишиться в оренді в Рівер Плейт до січня 2025 року.

У нинішньому сезоні аргентинець зіграв 7 матчів, відав 1 асист.

🚨👀💣 El MANCHESTER CITY fa oficial l'arribada de CLAUDIO ECHEVERRY (2006) fins al 2028.



La idea que hi ha en el grup a DIA D'AVUI és que aquest estiu el jove futbolista, amb qui hi ha unes expectatives brutals, sigui jugador del @GironaFC la temporada que ve. @QueThiJugues pic.twitter.com/q9eiNK2c4Z — Nil Solà (@Nilsola10) January 25, 2024

Раніше Жирона з Довбиком та Циганковим програла Мальорці у чвертьфіналі Кубка Іспанії.