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Ечеверрі проведе наступний сезон у Жироні

Сьогодні 19:55 185 0
Ечеверрі проведе наступний сезон у Жироні
#Жирона

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський центральний півзахисник Клаудіо Ечеверрі, якого купив Манчестер Сіті, проведе наступний сезон у Жироні.

Про це повідомляє каталонський журналіст Ніл Сола.

City Group планує, що 18-річний хавбек, за якого віддали 14,5 мільйонів євро, гратиме за іспанську Жирону у сезоні 2024/25. Раніше повідомлялось, що Ечеверрі залишиться в оренді в Рівер Плейт до січня 2025 року.

У нинішньому сезоні аргентинець зіграв 7 матчів, відав 1 асист.

Раніше Жирона з Довбиком та Циганковим програла Мальорці у чвертьфіналі Кубка Іспанії.

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