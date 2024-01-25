Дніпро-1 програв Штурму на зборі у Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 програв австрійському Штурму в першому контрольному матчі на тренувальному зборі в Туреччині (1:2).

У першій половині гостріше атакували австрійці, які зуміли забити двічі. Підопічні Максимова зуміли відіграти один м’яч, відзначився Даніель Ківінда. Проте вирвати нічию дніпряни не змогли.

Нагадаємо, на тренувальному зборі у Туреччині Дніпро-1 запланував сім контрольних поєдинків. Наступний спаринг команда Максимова проведе 30 січня проти болгарського Черно Море.

Контрольний матч

25 січня

Дніпро-1 - Штурм 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Байрет, 1:1 - 30 Прасс, 1:2 - 72 Ківінда

Дніпро-1: 1 тайм: 1. Волинець, 3. Адамюк, 39. Сваток (кап), 5. Сарапій, 11. Мірошніченко, 18. Бабенко, 8. Піхальонок, 22. Рубчинський, 9. Гуцуляк, 20. Горбунов, 7. Філіппов. 2 тайм: 33. Юрчук, 30. Кравець, 6. Горін, 66. Авраменко, 42. Пасіч, 19. Вітіньо, 23. Баденко, 88. Мельниченко, 14. Гаджиєв, 28. Маркос Андре, 99. Ківінда.

Штурм: 16.Ярош, 22.Газібеговіч (37.Мустафіч, 84), 42.Аффенгрубер, 24.Лавалі, 28.Шнегг, 4.Станкович, 19.Горват, 8.Пратт, 10.Кітейшвілі, 11.Саркарія (38.Гргіч,77), 18.Байрет (30.Іліч, 87). Запасні: 32.Вінер-Пухер, 21.Штуклер, 27.Хайдер, 29.Фулейні.

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