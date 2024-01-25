76-річний Адвокат повернувся до тренерської роботи

Досвідчений нідерландський тренер Дік Адвокат очолив збірну Кюрасао.

Про це повідомляє пресслужба федерацією футболу Кюрасао.

Подробиці контракту залишаються нерозголошеними.

Останнім клубом Адвоката був нідерландський Ден Гааг, який він покинув влітку минулого року.

76-річний Адвокат відомий своєю роботою зі збірними Нідерландів, росії, Бельгії, Сербії та Південної Кореї. На клубному рівні він очолював Феєнорд, ПСВ, менхенгладбаську Боруссію, АЗ, Сандерленд і Утрехт.

Збірна Кюрасао приєдналася до ФІФА в 2011 році і зараз посідає 90-е місце в світовому рейтингу. Раніше її тренували такі легенди, як Патрік Клюйверт і Гус Гіддінк.