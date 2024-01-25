Кривбас переграв чемпіона Угорщини у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Криворізький Кривбас провів другий контрольний матч на іспанських зборах проти чемпіона Угорщини - Ференцвароша.

У другому таймі матчу голи Вакулка і Соси принесли перемогу Кривбасу. Таким чином, це вже друга поспіль перемога Кривбасу у 2024 році. Раніше Кривбас переміг польський П'яст (2:0).

Наступний суперник підопічних Вернидуба - Вікторія Плзень (Чехія). Гра відбудеться 28 січня. Початок о 17:00.

Контрольний матч

25 січня

Кривбас (Кривий Ріг) - Ференцварош (Будапешт) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Вакулко, 2:0 - 58 Соса

Кривбас: Андрій Кліщук (Богдан Хома, 46) – Андрій Понєдєльнік (Микита Татарков, 46), Данило Бескоровайний (Володимир Вілівальд, 46), Тимур Стецьков (Вʼячеслав Рябов, 46), Денис Кузик (Віктор Блізніченко, 46) – Жан По (Даніель Соса, 46), Хрвоє Іліч (Артур Микитишин, 46), Джихад Бізімана (Клім Приходько, 46), Єгор Твердохліб (Юрій Вакулко, 46), Дмитро Хомченовський (к) (Максим Задерака, 46) – Прінс Аду (Олег Кожушко, 46).

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