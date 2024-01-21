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Кривбас переміг польський клуб у спарингу

Сьогодні 19:56 256 0
Кривбас переміг польський клуб у спарингу
#Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Кривбас переграв польський П'яст у першому спарингу у рамках підготовки до другої частини сезону.

Обидва голи були забиті у другому таймі. Спочатку на 47-й Жан По зробив рахунок 1:0, і відразу ж на 48-й Прінс Аду подвоїв перевагу.

Наступний контрольний матч Кривбасу буде 25 січня проти чемпіона Угорщини Ференцвароша.

Контрольний матч
21 січня

Кривбас (Кривий Ріг) - Пʼяст (Глівіце, Польща) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Жан По, 2:0 - 48 Прінс Аду

Кривбас: Андрій Кліщук (Володимир Маханьков, 46) – Андрій Понєдєльнік (Микита Татарков, 46), Данило Бескоровайний (Володимир Вілівальд, 46), Юрій Вакулко (Вʼячеслав Рябов, 46), Дмитро Хомченовський (к) (Віктор Блізніченко, 46) – Денис Кузик (Жан По, 46), Хрвоє Іліч (Єгор Твердохліб, 46), Джихад Бізімана (Клім Приходько, 46), Максим Луньов (Роман Дебелко, 46), Максим Задерака (Даніель Соса, 31; Артур Микитишин, 61) – Олег Кожушко (Прінс Аду, 46).

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