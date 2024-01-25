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Челсі може підписати 20-річного форварда Астон Вілли

Конкретні розмови можуть розпочатися найближчим часом
Сьогодні 15:23 229 0
Челсі може підписати 20-річного форварда Астон Вілли
#Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі може підписати 20-річного нападника Астон Вілли Джона Дурана ще до закриття зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Конкретні розмови можуть розпочатися найближчим часом.

Ця угода залежатиме від ситуації Армандо Брої, якого лондонці не проти продати.

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