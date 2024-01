Челсі може підписати 20-річного форварда Астон Вілли

Челсі може підписати 20-річного нападника Астон Вілли Джона Дурана ще до закриття зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Конкретні розмови можуть розпочатися найближчим часом.

Ця угода залежатиме від ситуації Армандо Брої, якого лондонці не проти продати.

🚨🔵 Chelsea are considering potential move for Jhon Durán from Aston Villa, as @Matt_Law_DT reported — no decision made yet.



Internal talks taking place on next steps. It will also be based on Broja's future.



There's direct contact scheduled to decide on Durán and Broja too. pic.twitter.com/gpFfbF8cSY