Анчелотті планує випускати Луніна у старті в найближчих матчах

Джерело - Relevo.
Тренерський штаб Реала визначився з основним воротарем команди на найближчий час.
Про це повідомляє Relevo.
Вдалі виступи Андрія Луніна в попередніх матчах переконали Карло Анчелотті, що у наступних іграх ворота Реала має захищати українець, а не Кепа Аррісабалага.
Також на вибір головного тренера могла вплинути старанність, яку демонструє Андрій останнім часом.
Нагадаємо, Трубін та Лунін - найкращі воротарі Європи до 25 років за відсотком сейвів.
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