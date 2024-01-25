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Анчелотті планує випускати Луніна у старті в найближчих матчах

На вибір головного тренера могла вплинути старанність українця
Сьогодні 09:22 518 0
Анчелотті планує випускати Луніна у старті в найближчих матчах
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Кепа Аррісабалага

Джерело - Relevo.

Тренерський штаб Реала визначився з основним воротарем команди на найближчий час.

Про це повідомляє Relevo.

Вдалі виступи Андрія Луніна в попередніх матчах переконали Карло Анчелотті, що у наступних іграх ворота Реала має захищати українець, а не Кепа Аррісабалага.

Також на вибір головного тренера могла вплинути старанність, яку демонструє Андрій останнім часом.

Нагадаємо, Трубін та Лунін - найкращі воротарі Європи до 25 років за відсотком сейвів.

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