Анчелотті планує випускати Луніна у старті в найближчих матчах

На вибір головного тренера могла вплинути старанність українця

Джерело - Relevo.

Тренерський штаб Реала визначився з основним воротарем команди на найближчий час.

Про це повідомляє Relevo.

Вдалі виступи Андрія Луніна в попередніх матчах переконали Карло Анчелотті, що у наступних іграх ворота Реала має захищати українець, а не Кепа Аррісабалага.

Також на вибір головного тренера могла вплинути старанність, яку демонструє Андрій останнім часом.

Нагадаємо, Трубін та Лунін - найкращі воротарі Європи до 25 років за відсотком сейвів.

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