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Мальорка - Жирона 3:2: огляд матчу Кубка Іспанії

Артем Довбик з'явився тільки у другому таймі та відзначився асистом
Сьогодні 08:53 324 0
Мальорка - Жирона 3:2: огляд матчу Кубка Іспанії
Фото: Getty Images
#Жирона, #Кубок Іспанії, #Мальорка

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 січня, у матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії Мальорка переграла Жирону.

Український хавбек Жирони Віктор Циганков розпочав цей матч у старті та відіграв 60 хвилин, а Артем Довбик з'явився тільки у другому таймі та відзначився асистом.

Кубок Іспанії
1/4 фіналу, 24 січня

Мальорка - Жирона 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 21 Ларін, 2:0 - 28 Абдон, 3:0 - 35 Абдон (пен), 3:1 - 68 Стуані, 3:2 - 90+5 Савіо

Мальорка: Грайф - Гонсалес, Вальєнт, Раїльо, Копете, Хауме Коста (Лато, 65) - Антоніо Санчес (Морланес, 80), Маскарель, Дані Родрігес (Саму Кошта, 65) - Абдон (Настасич, 71), Ларін (Мурікі, 71)

Жирона: Хуан Карлос - Арнау (Коуто, 46), Якобішвілі, Блінд, Гутьєррес (Валері, 60) - Алейш Гарсія, Еррера (Довбик, 46) - Циганков (Порту, 60), Мартін (Торре, 73), Савіо — Стуані

Попередження: Дані Родрігес, 37, Хауме Коста, 39, Раїльо, 67, Настасич, 90+8, Саму Кошта, 90+4 - Блінд, 90+4, Коуто, 90+4

Вилучення: Раїльо, 67

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