Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 січня, у матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії Мальорка переграла Жирону.
Український хавбек Жирони Віктор Циганков розпочав цей матч у старті та відіграв 60 хвилин, а Артем Довбик з'явився тільки у другому таймі та відзначився асистом.
Мальорка - Жирона 3:2 (3:0)
Голи: 1:0 - 21 Ларін, 2:0 - 28 Абдон, 3:0 - 35 Абдон (пен), 3:1 - 68 Стуані, 3:2 - 90+5 Савіо
Мальорка: Грайф - Гонсалес, Вальєнт, Раїльо, Копете, Хауме Коста (Лато, 65) - Антоніо Санчес (Морланес, 80), Маскарель, Дані Родрігес (Саму Кошта, 65) - Абдон (Настасич, 71), Ларін (Мурікі, 71)
Жирона: Хуан Карлос - Арнау (Коуто, 46), Якобішвілі, Блінд, Гутьєррес (Валері, 60) - Алейш Гарсія, Еррера (Довбик, 46) - Циганков (Порту, 60), Мартін (Торре, 73), Савіо — Стуані
Попередження: Дані Родрігес, 37, Хауме Коста, 39, Раїльо, 67, Настасич, 90+8, Саму Кошта, 90+4 - Блінд, 90+4, Коуто, 90+4
Вилучення: Раїльо, 67
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