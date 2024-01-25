Атлетик здолав Барселону у чвертьфіналі Кубка Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Атлетик здобув перемогу над Барселоною в межах 1/4 фіналу Кубка Іспанії.
Основний час завершився з рахунком 2:2. У додатковий час господарі забили двічі та здобули путівку до півфіналу Кубка Іспанії.
Кубок Іспанії
1/4 фіналу, 25 січня
Атлетик - Барселона 4:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 1 Гурусета, 1:1 - 26 Левандовський, 1:2 - 32 Ямал, 2:2 - 49 Сансет, 3:2 - 105+2 Вільямс І., 4:2 - 120+1 Вільямс Н.
Раніше Жирона з Довбиком та Циганковим програла Мальорці у чвертьфіналі Кубка Іспанії.
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