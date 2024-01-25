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Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка африканських націй

Сьогодні 01:00 680 0
Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка африканських націй

Джерело - Чемпіон.

24 січня завершився груповий етап Кубка африканських націй-2023.

Визначилися всі команди, що продовжують боротьбу за трофей.

Відомі всі пари 1/8 фіналу КАН-2024:

27 січня, субота

  • 19:00. Ангола - Намібія
  • 22:00. Нігерія - Камерун

28 січня, неділя

  • 19:00. Екваторіальна Гвінея - Гвінея
  • 22:00. Єгипет - ДР Конго

29 січня, понеділок

  • 19:00. Кабо-Верде - Мавританія
  • 22:00. Сенегал - Кот-д'Івуар

30 січня, вівторок

  • 19:00. Малі - Буркіна-Фасо
  • 22:00. Марокко - ПАР

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