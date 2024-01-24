Джерело - isport.ua.
Колишній футболіст збірної Німеччини та дортмундської Боруссії Ерік Дурм прийняв рішення завершити кар'єру.
Про це заявив сам Дурм.
"З минулого літа мені, на жаль, довелося зіткнутися з невеликими травмами і проблемами зі здоров'ям, через що я не зміг допомогти Кайзерслаутерну настільки, наскільки хотілося б мені особисто і клубу.
Тому відсьогодні я завершую свою кар'єру, про яку можу згадувати з гордістю. Звичайно, як уболівальник клубу я продовжу вкладати душу і серце в неї, коли зможу", - заявив Дурм.
Зазначимо, що за Кайзерслаутерн, який став для нього останнім клубом у кар'єрі, Ерік виступав із 2022 року до сьогодні. Також на його рахунку 7 матчів за збірну Німеччини і потрапляння в заявку на переможний для бундестіму чемпіонат світу 2014, де сам ексгравець не зіграв жодного матчу.