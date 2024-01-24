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Ексгравець збірної Німеччини завершив кар'єру у віці 31 року

Сьогодні 22:11 299 0
Ексгравець збірної Німеччини завершив кар'єру у віці 31 року
#Боруссія Дортмунд

Джерело - isport.ua.

Колишній футболіст збірної Німеччини та дортмундської Боруссії Ерік Дурм прийняв рішення завершити кар'єру.

Про це заявив сам Дурм.

"З минулого літа мені, на жаль, довелося зіткнутися з невеликими травмами і проблемами зі здоров'ям, через що я не зміг допомогти Кайзерслаутерну настільки, наскільки хотілося б мені особисто і клубу.

Тому відсьогодні я завершую свою кар'єру, про яку можу згадувати з гордістю. Звичайно, як уболівальник клубу я продовжу вкладати душу і серце в неї, коли зможу", - заявив Дурм.

Зазначимо, що за Кайзерслаутерн, який став для нього останнім клубом у кар'єрі, Ерік виступав із 2022 року до сьогодні. Також на його рахунку 7 матчів за збірну Німеччини і потрапляння в заявку на переможний для бундестіму чемпіонат світу 2014, де сам ексгравець не зіграв жодного матчу.

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