Колишній футболіст збірної Німеччини та дортмундської Боруссії Ерік Дурм прийняв рішення завершити кар'єру.

Про це заявив сам Дурм.

"З минулого літа мені, на жаль, довелося зіткнутися з невеликими травмами і проблемами зі здоров'ям, через що я не зміг допомогти Кайзерслаутерну настільки, наскільки хотілося б мені особисто і клубу.

Тому відсьогодні я завершую свою кар'єру, про яку можу згадувати з гордістю. Звичайно, як уболівальник клубу я продовжу вкладати душу і серце в неї, коли зможу", - заявив Дурм.