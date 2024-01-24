ЛНЗ поступився польському клубу у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Черкаський ЛНЗ поступився у контрольному матчі польській Варті з рахунком 1:2.
Голом за українську команду в кінці першого тайму відзначився Денис Норенков.
Наступний спаринг підопічні Олега Дулуба планують провести 27 січня з Млада-Болеслав (Чехія).
Контрольний матч
24 січня
ЛНЗ - Варта (Польща) 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 37 ?, 1:1 - 45 Норенков, 1:2 - 58 ?
ЛНЗ: Кучеренко (Самойленко 66), Насонов, Ковальов, Норенков, Стасюк (Тарасенко 74), Рибалка (Банада 56), Бойко (Тищенко 70), Наумець (гравець на перегляді 66), Шестаков (Олійник 60), Пасіч (Долінський 74), Прядун (гравець на перегляді 70)
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