Ворскла вийшла із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини

Полтавська Ворскла вирішила вийти із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Футбольний клуб Ворскла Полтава, починаючи з 1996 року беззмінно виступає в еліті українського футболу, з року в рік ставлячи перед собою найамбітніші завдання, та представляючи країну на євроарені. Відтак, маємо повне моральне право заявляти про порядок і системну роботу в найвищому футбольному органі держави.

У зв’язку з обставинами, що відбуваються останнім часом в українському футболі, які суперечать європейським цінностям та положенням Статуту УЄФА, ФК Ворскла заявляє про вихід із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини", - йдеться в офіційній заяві клубу.