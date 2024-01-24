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Ворскла вийшла із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини

Сьогодні 18:25 186 0
Ворскла вийшла із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини

Джерело - ФК Ворскла.

Полтавська Ворскла вирішила вийти із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Футбольний клуб Ворскла Полтава, починаючи з 1996 року беззмінно виступає в еліті українського футболу, з року в рік ставлячи перед собою найамбітніші завдання, та представляючи країну на євроарені. Відтак, маємо повне моральне право заявляти про порядок і системну роботу в найвищому футбольному органі держави.

У зв’язку з обставинами, що відбуваються останнім часом в українському футболі, які суперечать європейським цінностям та положенням Статуту УЄФА, ФК Ворскла заявляє про вихід із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Першу половину сезону УПЛ 2023/24 Ворскла закінчила на 7-му місці в турнірній таблиці, набравши 23 очки у 17 матчах чемпіонату.

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