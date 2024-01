Брентфорд перехопив у Астон Вілли ісландського воротаря

Брентфорд підпише голкіпера Ельфсборга Гаукона Вальдімарссона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу за 22-річного ісландця складе майже 3 мільйони євро.

Брентфорд - Ноттінгем 3:2: огляд матчу АПЛ

Вальдімарссон знаходиться вже у дорозі в Англію, його медогляд відбудеться сьогодні, 24 січня.

На Вальдімарссона також претендувала Астон Вілла, але Брентфорд зміг перехопити воротаря.

🚨🐝 Brentford have hijacked deal to sign Iceland goalkeeper Hákon Valdimarsson.



Agreement in place, as @mcgrathmike called — deal worth almost €3m for the talented 22 year old goalkeeper.



Understand medical tests will take place today, Valdimarsson is on his way. 🇮🇸 pic.twitter.com/uhrCLj2kQI