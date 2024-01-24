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Довбик може отримати нагороду найкращому гравцю Ла-Ліги другий місяць поспіль

Артем Довбик забив 3 голи та зробив 1 асист у січні
Сьогодні 14:25 178 0
Довбик може отримати нагороду найкращому гравцю Ла-Ліги другий місяць поспіль
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Визначилися номінанти на звання найкращого гравця Ла-Ліги за підсумками січня.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

До списку увійшов нападник Жирони Артем Довбик.

Номінанти на звання найкращого гравця у Ла Лізі у січні:

1. Ферран Торрес (Барселона) – 4 голи та 1 асист;
2. Іско (Бетіс) – 3 голи та 1 асист;
3. Артем Довбик (Жирона) – 3 голи та 1 асист;
4. Кіріан Родрігес (Лас-Пальмас) – 2 голи;
5. Дані Карвахаль (Реал) – 1 гол

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