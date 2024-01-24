Довбик може отримати нагороду найкращому гравцю Ла-Ліги другий місяць поспіль

Джерело - Чемпіон.
Визначилися номінанти на звання найкращого гравця Ла-Ліги за підсумками січня.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.
До списку увійшов нападник Жирони Артем Довбик.
Номінанти на звання найкращого гравця у Ла Лізі у січні:
1. Ферран Торрес (Барселона) – 4 голи та 1 асист;
2. Іско (Бетіс) – 3 голи та 1 асист;
3. Артем Довбик (Жирона) – 3 голи та 1 асист;
4. Кіріан Родрігес (Лас-Пальмас) – 2 голи;
5. Дані Карвахаль (Реал) – 1 гол
👀 ¡Estos son los #PlayersToScout de esta jornada en #LALIGAEASPORTS!— LALIGA (@LaLiga) January 24, 2024
🌟 @sergicb3
🌟 @FerranTorres20
🌟 Dovbyk
🌟 @DaniCarvajal92
👉 https://t.co/ALwR8oF877
🤝 @Sorare pic.twitter.com/9xzEyQKaP9
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