Довбик може отримати нагороду найкращому гравцю Ла-Ліги другий місяць поспіль

Артем Довбик забив 3 голи та зробив 1 асист у січні

Джерело - Чемпіон.

Визначилися номінанти на звання найкращого гравця Ла-Ліги за підсумками січня.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

До списку увійшов нападник Жирони Артем Довбик.

Номінанти на звання найкращого гравця у Ла Лізі у січні:

1. Ферран Торрес (Барселона) – 4 голи та 1 асист;

2. Іско (Бетіс) – 3 голи та 1 асист;

3. Артем Довбик (Жирона) – 3 голи та 1 асист;

4. Кіріан Родрігес (Лас-Пальмас) – 2 голи;

5. Дані Карвахаль (Реал) – 1 гол

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