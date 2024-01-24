Гана вдруге поспіль не вийшла з групи на Кубку Африки

Гана у 2021 році також не змогла вийти з групи

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи В Кубка Африканських націй з футболу збірна Гани у компенсований час втратила перемогу над Мозамбіком, виграючи з рахунком 2:0.

Ганці з 2 очками фінішували 3-ми у своєму квартеті.

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У списку збірних, що посіли 3-ю сходинку у своїх групах Гана опинилася поза топ-4, тому не вийшла в плей-оф.

Гана у 2021 році також не змогла вийти з групи.

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