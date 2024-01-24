Головне
Ястремська впевнено перемогла Носкову та вийшла в півфінал Australian Open
Сьогодні 04:35 1583 1
Ястремська у півфіналі Australian Open-2024 зіграє проти китаянки Чжен
Сьогодні 13:33 7
Ястремська зіграє з Чжен у півфіналі Australian Open
Сьогодні 13:14 200
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська може увіраваитися в топ-15, Костюк - уперше в топ-30
Сьогодні 13:11 178
Гана вдруге поспіль не вийшла з групи на Кубку Африки
Сьогодні 13:02 182
Гравці, які без поважної причини не прибудуть у розташування збірної України, отримують відсторонення на 2 роки
Сьогодні 11:53 334
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням
Сьогодні 06:20 1317
Ястремська - п'ята в історії тенісистка, яка пробилася у півфінал турніру Grand Slam через кваліфікацію
Сьогодні 05:23 607
Ястремська - перша українська тенісистка, яка зіграє у півфіналі Australian Open
Сьогодні 05:02 613
Ястремська виграла перший сет у Носкової в 1/4 фіналу Australian Open
Сьогодні 03:57 644
Прямі трансляції

Гана вдруге поспіль не вийшла з групи на Кубку Африки

Гана у 2021 році також не змогла вийти з групи
Сьогодні 13:02 182 0
Гана вдруге поспіль не вийшла з групи на Кубку Африки

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи В Кубка Африканських націй з футболу збірна Гани у компенсований час втратила перемогу над Мозамбіком, виграючи з рахунком 2:0.

Ганці з 2 очками фінішували 3-ми у своєму квартеті.

  Мозамбік - Гана 2:2: огляд матчу КАН-2023

У списку збірних, що посіли 3-ю сходинку у своїх групах Гана опинилася поза топ-4, тому не вийшла в плей-оф.

Гана у 2021 році також не змогла вийти з групи.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open 2002
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням 1317
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Носкова Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Носкова 3587
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 11136
Ястремська впевнено перемогла Носкову та вийшла в півфінал Australian Open Ястремська впевнено перемогла Носкову та вийшла в півфінал Australian Open 1583 1
Стали відомі записки суддів бою Далакян – Акуї Стали відомі записки суддів бою Далакян – Акуї 1204
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 133217 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47214
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10129 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10378
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111239 4
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58743