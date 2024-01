Півзахисник Боруссії Дортмунд Джованні Рейна хоче покинути команду.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

21-річний американець досяг усної домовленості про перехід у Ноттінгем Форест.

Тепер Ноттінгем намагається домовитися з Боруссією. "Лісоруби" наполягають на оренді з правом викупу.

