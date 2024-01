Торіно може підписати нападника Севільї Міра

Торіно націлений на трансфер нападника Севілью Рафу Міра.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі переговори між клубами знаходяться на ранній стадії.

🟤🇪🇸 Torino have approached Sevilla’s Rafa Mir as potential target for the final days of the transfer window.



More talks to follow to understand how to advance in negotiations, early stages now.