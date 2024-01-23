Челсі з Мудриком розгромив Мідлсбро у півфіналі Кубка ліги

Українець провів перший тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги Челсі святкував впевнену перемогу над Мідлсбро.

Матч завершився з рахунком 6:1. За сумою двох матчів Челсі вийшов до фіналу турніру. Нагадаємо, що у першому матчі протистояння Челсі поступився Мідлсбро (0:1).

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов на поле у стартовому складі і був замінений у перерві гри.

Кубок англійської ліги

1/2 фіналу, Другий матч

23 січня

Челсі - Мідлсбро 6:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 15 Хаусон, 2:0 - 29 Фернандес, 3:0 - 36 Дісасі, 4:0 - 42 Палмер, 5:0- 77 Палмер, 6:0 - 81 Мадуеке, 6:1 - 88 Роджерс

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