Челсі з Мудриком розгромив Мідлсбро у півфіналі Кубка ліги

Джерело - Чемпіон.
У другому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги Челсі святкував впевнену перемогу над Мідлсбро.
Матч завершився з рахунком 6:1. За сумою двох матчів Челсі вийшов до фіналу турніру. Нагадаємо, що у першому матчі протистояння Челсі поступився Мідлсбро (0:1).
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов на поле у стартовому складі і був замінений у перерві гри.
Кубок англійської ліги
1/2 фіналу, Другий матч
23 січня
Челсі - Мідлсбро 6:1 (4:0)
Голи: 1:0 - 15 Хаусон, 2:0 - 29 Фернандес, 3:0 - 36 Дісасі, 4:0 - 42 Палмер, 5:0- 77 Палмер, 6:0 - 81 Мадуеке, 6:1 - 88 Роджерс
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!