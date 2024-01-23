Клуб зацікавлений у трансфері гравця збірної Хорватії

Динамо Загреб наразі веде переговори з Фіорентиною щодо можливого трансферу Йосипа Брекало у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що угода про перехід буде підписана найближчим часом і гравець перейде до Динамо на умовах оренди за суму близько 100 тисяч євро. Крім того, передбачається, що італійська команда отримає аналогічну суму у разі завершення Динамо Загреб сезону на першому місці у чемпіонаті Хорватії та 200 тисяч євро за вихід клубу до групового етапу Ліги чемпіонів.

Йосип Брекало є вихованцем Динамо Загреб і перейшов до Фіорентини з німецької Бундесліги у 2016 році. У поточному сезоні він провів 22 матчі у різних турнірах та забив 1 гол.