Збірні Сенегалу, Камеруну та Гвінеї вийшли до плей-оф Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірні Камеруну та Сенегалу святкували перемоги у третьому турі групи С Кубка африканських націй з футболу.

Збірна Камеруну здолала Гамбію, а Сенегал переграв Гвінею. Сенегал та Камерун відповідно з першого та другого місць групи С вийшли до плей-оф турніру. Збірна Гвінеї, яка посіла третє місце, те ж забезпечила собі вихід з групи.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023

Група С

3 тур, 23 січня

Гамбія - Камерун 2:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Екамбі, 1:1 - 72 Джеллоу, 2:1 - 85 Коллі, 2:2 - 87 Гомес (авт), 2:3 - 90+1 Ву

Гвінея - Сенегал 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Сек, 0:2 - 90 Ндіає

Турнірна таблиця групи С:

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