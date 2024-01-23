Ренн підписав нідерландського хавбека

Джерело - Чемпіон.

Ренн підписав опорного півзахисника Азора Матусіва з Реймсу.

Про це повідомляє пресслужба Ренна.

Контракт розрахований до червня 2028 року. Сума трансферу залишається невідомою, але журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс повідомляє про 20 мільйонів євро, включаючи бонуси.

"Я дуже пишаюся тим, що приєднався до Ренну, переходжу до великого клубу. Я буду викладатися на всі 100%", - сказав Матусіва.

Азор приєднався до Реймса у 2021 році з нідерландського Гронінгена.