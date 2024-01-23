Войтіховський залишив Поділля

Нападник Максим Войтіховський завершив трудові відносини з Поділлям і продовжить кар'єру в іншому клубі.

Про це повідомляє Sport.ua.

У Поділлі, до якого він приєднався в серпні минулого року, 25-річний Войтіховський починав як центральний півзахисник, пізніше повернувся на позицію центрального захисника, на якій до цього грав у Чорноморці, потім двічі виходив опорником, а в заключних чотирьох матчах 2023-го був уже центрфорвардом.

Загалом у поточному сезоні Першої ліги на рахунку Максима Войтіховського 14 матчів, 2 голи та 1 результативна передача. Раніше він виступав за Дніпро, молодіжку Шахтаря, Волинь і Чорноморець.

Войтіховський став третім гравцем основи, який залишив клуб із Хмельницького нинішньої зими. До цього захисник Валерій Болденков перейшов у Прикарпаття, а півзахисник Євген Задоя підписав контракт із Маріуполем.

Поділля навесні зіграє в групі Вибування Першої ліги, де наразі посідає 3-е місце з 20 очками.