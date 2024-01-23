Полісся переграло іспанський клуб у контрольному матчі

Голи Кушніренка та Кравченка перевернули гру

Джерело - Чемпіон.

У стартовому контрольному матчі на навчально-тренувальному зборі в Іспанії Полісся обіграло Реал Мурсію.

Іспанський клуб виграв перший тайм. Відкрив рахунок у зустрічі Кармона. Проте українському колективу вдалося перевернути гру. На початку другої половини гри Кушніренко реалізував пенальті. А Кравченко вивів вже Полісся вперед. Іспанці так і не змогли відігратися.

Контрольний матч

23 січня

Реал Мурсія - Полісся 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Кармона, 1:1 - 49 Кушніренко (пен), 1:2 - 58 Кравченко

Раніше Полісся орендувало 24-річного француза Фортюне.