Збірні Кабо-Верде та Єгипту вийшли до плей-оф Кубка Африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Обидва матчі третього туру групи В Кубка Африканських націй з футболу завершилися з рахунком 2:2.

Збірні Кабо-Верде та Єгипту зіграли внічию, обмінявшись забитими голами у компенсований час зустрічі. Ці команди вийшли до плей-оф турніру.

Збірна Гани у компенсований час матчу втратила перемогу, виграючи з рахунком 2:0 у зустрічі з Мозамбіком. Гана посіла третє місце у групі і має не великі шанси на продовження боротьби за медалі турніру.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023

Група В

3 тур, 22 січня

Кабо-Верде - Єгипет 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Беншимол, 1:1 - 50 Трезеге, 1:2 - 90+3 Мостафа, 2:2 - 90+9 Тейшейра

Мозамбік - Гана 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Аю (пен), 0:2 - 70 Аю (пен), 1:2 - 90+1 Гатамо (пен), 2:2 - 90+4 Мандава

Турнірна таблиця групи В:

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