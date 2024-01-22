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Помер найкращий бомбардир в історії збірної Італії

Ексфорвард Кальярі та збірної Італії Луїджі Ріва помер 22 січня у віці 79 років.
Сьогодні 22:25 328 0
Помер найкращий бомбардир в історії збірної Італії

Джерело - Чемпіон.

У віці 79 років помер колишній захисник Кальярі та національної збірної Італії з футболу Луїджі Ріва.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У легендарного італійця стався серцевий напад, після чого його було доставлено у лікарню, де лікарі констатували смерть.

Колишній італійський футболіст зіграв за національну команду своєї країни 42 матчі та забив 35 голів, що є найкращим результатом в історії італійської збірної. Ріва у складі "Скуадри адзурри" ставав чемпіоном Європи у 1968 році.

Ріва відіграв за Кальярі 19 сезонів своєї кар'єри. У сезоні 1969/70 він привів сардів до чемпіонського титулу Серії А.

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