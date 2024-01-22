Ювентус підписав захисника Лілля

Ювентус підсилився захисником

Ювентус оголосив про перехід з Лілля центрального захисника Тіагу Джало.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Туринцям трансфер 23-річного португальця обійшовся у 3,5 мільйони євро + французи отримають 10% від суми наступного трансферу гравця. Контракт Джало з Ліллем був розрахований до кінця поточного сезону.

Ювентус та Джало підписали договір про співпрацю до літа 2026 року.

Джало цього сезону не провів жодного матчу через розрив хрестоподібних звʼязок.

Раніше Баєр вступив у боротьбу за форварда Ювентуса.