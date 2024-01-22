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Ребров може стати віцепрезидентом УАФ - Вацко

Сергій Ребров може увійти в керівництво УАФ
Сьогодні 20:13 452 0
Ребров може стати віцепрезидентом УАФ - Вацко
Фото - УАФ
#Сергій Ребров, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров може стати одним з віцепрезидентів нового керівництва УАФ.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"З того, що долетіло на мій WhatsApp. Чітка позиція нового керівництва Федерації - скорочення штату. Не буде місця в УАФ вже тій сотні перших віцепрезидентів і двом сотням просто віцепрезидентів. Все, лафа закінчилася. Один перший віцепрезидент і хтось говорить три, хтось говорить п'ять віцепрезидентів, відповідальних за різні напрямки роботи.

До речі, в кулуарах мусують інформацію, що одним із віцепрезидентів може стати Сергій Ребров. Це так просто з почутих прізвищ у мене це в голові найбільше виділилося та відкарбувалося. Я не знаю, чи правда це, чи робочий варіант, чи просто плітки", - сказав Вацко.

Раніше повідомлялося, що Шевченко замінить Павелка на посту президента УАФ.

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