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Минай орендував двох гравців Кривбасу

Минай підсилився перед стартом наступного сезону
Сьогодні 17:15 159 0
Минай орендував двох гравців Кривбасу
#Минай

Джерело - fcminaj.com.

Минай оголосив про підписання на правах оренди двох гравців Кривбасу - півзахисника Владислава Семотюка і форварда Дениса Устименка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обидві орендні угоди розраховані до кінця поточного сезону.

23-річний Семотюк у першій частині нинішнього сезону взяв участь у 4 матчах. Сумарно провів 11 матчів в УПЛ і 69 – у Першій лізі. Також виступав за Арсенал і Прикарпаття.

На рахунку 24-річного Устименка 5 матчів у нинішньому сезоні, сумарно в УПЛ на його рахунку 62 поєдинки за кар'єру. До Кривбасу він захищав кольори Олександрії.

Раніше Рух переграв Минай у контрольному матчі.

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