Минай орендував двох гравців Кривбасу

Джерело - fcminaj.com.
Минай оголосив про підписання на правах оренди двох гравців Кривбасу - півзахисника Владислава Семотюка і форварда Дениса Устименка.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Обидві орендні угоди розраховані до кінця поточного сезону.
23-річний Семотюк у першій частині нинішнього сезону взяв участь у 4 матчах. Сумарно провів 11 матчів в УПЛ і 69 – у Першій лізі. Також виступав за Арсенал і Прикарпаття.
На рахунку 24-річного Устименка 5 матчів у нинішньому сезоні, сумарно в УПЛ на його рахунку 62 поєдинки за кар'єру. До Кривбасу він захищав кольори Олександрії.
Раніше Рух переграв Минай у контрольному матчі.