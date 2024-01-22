Головне
Ястремська перемогла Азаренко та вийшла в 1/4 фіналу Australian Open-2024
Сьогодні 05:31 2193 1
Костюк - Гофф: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Australian Open
Сьогодні 13:43 136
Костюк - Гофф: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open
Сьогодні 13:10 291
Костюк за вихід у півфінал Australian Open зіграє проти Коко Гофф
Сьогодні 12:47 253
Далакян виявився легшим за Сегуї напередодні поєдинку
Сьогодні 11:42 182
Кіченок та Остапенко вийшли у чвертьфінал парного Australian Open
Сьогодні 11:34 324
Довбик - найкращий гравець матчу Жирона - Севілья
Сьогодні 09:02 819
Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open
Сьогодні 08:30 902
Світоліна через травму не змогла дограти матч проти Носкової в 4 колі Australian Open-2024
Сьогодні 05:17 2044 1
Жирона завдяки хет-трику Довбика та голу Циганкова розгромила Севілью: результати матчів 21 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 3093
Прямі трансляції

Металіст 1925 збільшив бюджет на 1,5 млн доларів

Сьогодні 12:54 245 0
Металіст 1925 збільшив бюджет на 1,5 млн доларів
#Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Бюджет Металіста 1925 збільшився з 3.5 млн доларів до 5 млн доларів.

Про це повідомив ведучий KDK Андрій Сеньків.

"За моєю інформацією, бюджет клубу в першій половині сезону становив три з половиною мільйони доларів, але після приходу нових власників, нового тренерського штабу та новачків бюджет збільшили до 5 млн, тобто на півтора мільйони у порівнянні з першою половиною сезону", – сказав Сеньків.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ястремська перемогла Азаренко та вийшла в 1/4 фіналу Australian Open-2024 Ястремська перемогла Азаренко та вийшла в 1/4 фіналу Australian Open-2024 2193 1
Жирона завдяки хет-трику Довбика та голу Циганкова розгромила Севілью: результати матчів 21 туру Ла-Ліги Жирона завдяки хет-трику Довбика та голу Циганкова розгромила Севілью: результати матчів 21 туру Ла-Ліги 3093
Світоліна через травму не змогла дограти матч проти Носкової в 4 колі Australian Open-2024 Світоліна через травму не змогла дограти матч проти Носкової в 4 колі Australian Open-2024 2044 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 8673
Довбик оформив один з найшвидших хет-триків Ла-Ліги Довбик оформив один з найшвидших хет-триків Ла-Ліги 2588
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 50025
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 357628 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 354920
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4170 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111201 4
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14196
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20666