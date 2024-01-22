Металіст 1925 збільшив бюджет на 1,5 млн доларів

Бюджет Металіста 1925 збільшився з 3.5 млн доларів до 5 млн доларів.

Про це повідомив ведучий KDK Андрій Сеньків.

"За моєю інформацією, бюджет клубу в першій половині сезону становив три з половиною мільйони доларів, але після приходу нових власників, нового тренерського штабу та новачків бюджет збільшили до 5 млн, тобто на півтора мільйони у порівнянні з першою половиною сезону", – сказав Сеньків.