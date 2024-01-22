Салах може повернутися до збірної Єгипту після відновлення від травми

Вінгер Ліверпуля та збірної Єгипту відновлюватиметься від травми, отриманої в матчі з Ганою, у Англії.

Про це повідомляє Федерація футболу Єгипту.

"Після додаткових обстежень та комунікації між медичними штабами національної збірної та Ліверпуля було ухвалено рішення, що після матчу з Кабо-Верде гравець повернеться в Англію, щоб завершити своє лікування, з надією, що він приєднається до збірної в півфіналі Кубку африканських націй, якщо ми туди вийдемо", – йдеться у заяві.