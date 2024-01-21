Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру Ередивізі Вітесс вдома програв Феєнорду (1:2).

Наприкінці матчу, за рахунку 1:2, декілька місцевих вболівальників вирвалися на поле через що арбітр був змушений призупинити гру.

Фани Вітесса почали нападати на гравців Феєнорда. Арбітр забрав усіх учасників поєдинку до підтрибунного приміщення. Через 30 хвилин футболісти погодилися дограти матч. Після інциденту рахунок не змінився.

¡INVADEN EL CAMPO Y SE SUSPENDIÓ EL JUEGO!



Los aficionados entran al campo y el árbitro para el partido entre Vitesse y Feyenoord.



El encuentro se reanudó sin complicaciones.



Vía: @ESPNnl pic.twitter.com/uJ1G9GRYat — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 21, 2024

Феєнорд посідає друге місце в Ередивізі, відстаючи від лідера "ПСВ" на 10 очок. Вітесс йде передостаннім.