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Матч Ередивізі призупиняли на 30 хвилин через напад вболівальників на футболістів

Сьогодні 21:54 121 0
Матч Ередивізі призупиняли на 30 хвилин через напад вболівальників на футболістів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру Ередивізі Вітесс вдома програв Феєнорду (1:2).

Наприкінці матчу, за рахунку 1:2, декілька місцевих вболівальників вирвалися на поле через що арбітр був змушений призупинити гру.

Фани Вітесса почали нападати на гравців Феєнорда. Арбітр забрав усіх учасників поєдинку до підтрибунного приміщення. Через 30 хвилин футболісти погодилися дограти матч. Після інциденту рахунок не змінився.

Феєнорд посідає друге місце в Ередивізі, відстаючи від лідера "ПСВ" на 10 очок. Вітесс йде передостаннім.

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