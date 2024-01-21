Себелебеле та Мбунджана оформили дублі

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі одеський Чорноморець зазнав розгромної поразки від Гелаксі (ПАР).

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь Гелаксі. У складі команди з ПАР Себелебеле та Мбунджана оформили дублі, забивши всі голи у другому таймі зустрічі.

Контрольний матч

21 січня

Чорноморець (Україна) - Гелаксі (ПАР) 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Себелебеле, 0:2 - 74 Себелебеле, 0:3 - 83 Мбунджана, 0:4 - 86 Мбунджана

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