Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі одеський Чорноморець зазнав розгромної поразки від Гелаксі (ПАР).
Матч завершився з рахунком 4:0 на користь Гелаксі. У складі команди з ПАР Себелебеле та Мбунджана оформили дублі, забивши всі голи у другому таймі зустрічі.
Контрольний матч
21 січня
Чорноморець (Україна) - Гелаксі (ПАР) 0:4 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Себелебеле, 0:2 - 74 Себелебеле, 0:3 - 83 Мбунджана, 0:4 - 86 Мбунджана
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