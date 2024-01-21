Джерело - ФК Динамо.
Завершився перший етап підготовки основної команди Динамо до другої частини сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Він проходив у Києві - протягом трохи більше тижня після виходу з відпустки динамівці працювали на клубній базі у Віті-Литовській.
А 21 січня вранці з клубної бази транзитом через Кишинів команда вирушила на зимовий навчально-тренувальний збір до Туреччини, де продовжить підготовку до другої половини сезону. Очікується, що на місце динамівці прибудуть ввечері.
У рамках програми підготовки заплановано проведення низки контрольних матчів. Майже всі суперники вже відомі: це Балкані (Косово), Легія (Польща), Пахтакор (Узбекистан), Левські (Болгарія), Лієпая (Латвія), Шкендія (Північна Македонія), РФШ (Латвія), Динамо (Тбілісі, Грузія), Петрокуб (Хінчешті, Молдова), Шериф (Молдова).
На збір до Туреччини вирушили:
- воротарі (4): Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет;
- захисники (9): Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Малиш, Михавко, Попов, Сирота, Тимчик;
- півзахисники (13): Андрієвський, Беніто, Бражко, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Караваєв, Рамадані, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко;
- нападники (3): Ванат, Пономаренко, Супряга.