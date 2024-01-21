Головне
Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024
Сьогодні 06:26 2031
Олександрія здолала Левські у контрольному матчі
Сьогодні 18:54 114
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 18:15 8158
Світоліна зіграє з Носковою, Ястремська - з білорускою Азаренко в 4 колі Australian Open-2024
Сьогодні 16:42 636
Джима та Меркушина фінішували у топ-15 масстарту в Антгольці
Сьогодні 16:22 387
Крістіансен виграв масстарт у Антгольці, Прима - останній
Сьогодні 14:13 449
Дю Плессі переміг Стрікленда і став чемпіоном UFC у середній вазі
Сьогодні 11:25 259
Костюк вперше зіграє в 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam
Сьогодні 06:55 1000
Арсенал із Зінченком розгромив Крістал Пелес, Брентфорд з Ярмолюком здолав Ноттінгем: результати матчів АПЛ
Вчора 21:39 1098
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
Вчора 17:33 3403 1
Прямі трансляції

Шовковський взяв 29 гравців на тренувальний збір

Сьогодні 16:40 475 0
Шовковський взяв 29 гравців на тренувальний збір
#Динамо Київ, #Олександр Шовковський

Джерело - ФК Динамо.

Завершився перший етап підготовки основної команди Динамо до другої частини сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він проходив у Києві - протягом трохи більше тижня після виходу з відпустки динамівці працювали на клубній базі у Віті-Литовській.

А 21 січня вранці з клубної бази транзитом через Кишинів команда вирушила на зимовий навчально-тренувальний збір до Туреччини, де продовжить підготовку до другої половини сезону. Очікується, що на місце динамівці прибудуть ввечері.

У рамках програми підготовки заплановано проведення низки контрольних матчів. Майже всі суперники вже відомі: це Балкані (Косово), Легія (Польща), Пахтакор (Узбекистан), Левські (Болгарія), Лієпая (Латвія), Шкендія (Північна Македонія), РФШ (Латвія), Динамо (Тбілісі, Грузія), Петрокуб (Хінчешті, Молдова), Шериф (Молдова).

На збір до Туреччини вирушили:

  • воротарі (4): Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет;
  • захисники (9): Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Малиш, Михавко, Попов, Сирота, Тимчик;
  • півзахисники (13): Андрієвський, Беніто, Бражко, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Караваєв, Рамадані, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко;
  • нападники (3): Ванат, Пономаренко, Супряга.
Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024 Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024 2031
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Антгольці 3176
Костюк: Закликаю припинити використовувати тенісний корт для промотування «русского мира» Костюк: Закликаю припинити використовувати тенісний корт для промотування «русского мира» 1108
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 8158
Валенсія з Яремчуком переграла Атлетик, Сосьєдад переміг Сельту: результати матчів Ла-Ліги Валенсія з Яремчуком переграла Атлетик, Сосьєдад переміг Сельту: результати матчів Ла-Ліги 1574
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці 5209
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45362 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163036
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28623 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 334254 9
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34456
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 58180