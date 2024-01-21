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Дженоа з Малиновським здолала Салернітану: результати матчів Серії А

Українець провів увесь матч
Вчора 23:42 583 0
Дженоа з Малиновським здолала Салернітану: результати матчів Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 січня, відбулися 4 матчі у межах 21-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 21 січня

Фрозіноне - Кальярі 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Сулемана, 1:1 - 64 Маццітеллі, 2:1 - 75 Суле, 3:1 - 90+6 Жоржі

Емполі - Монца 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Журковський, 2:0 - 38 Журковський, 3:0 - 73 Журковський

Півзахисник Емполі Віктор Коваленко не потрапив до заявки на гру.

Салернітана - Дженоа 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Мартегані, 1:1 - 13 Ретегі, 1:2 - 57 Гудмундссон (пен)

Українець Руслан Малиновський провів увесь матч у складі Дженоа.

Лечче - Ювентус 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Влахович, 0:2 - 68 Влахович, 0:3 - 85 Бремер

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