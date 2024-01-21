Колишній функціонер Манчестер Сіті став генеральним директором Манчестер Юнайтед

46-річний Беррада з 2011 року працював у Манчестер Сіті

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Новим генеральним директором Манчестер Юнайтед став Омар Беррада.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Невідомо, коли новий гендиректор заступить на нову посаду. До того періоду в. о. генерального директора буде Патрік Стюарт.

46-річний Беррада з 2011 року працював у Манчестер Сіті. Він пішов у відставку із посади головного футбольного операційного директора City Football Group.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері форварда Аякса.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!