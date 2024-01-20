Степаненко спростував інформацію про новий контракт із Шахтарем

Джерело - nv.ua.
Капітан Шахтаря Тарас Степаненко не підтвердив пролонгацію угоди з донецьким клубом.
Про це розповів сам футболіст у коментарі NV.
"Я думаю, що краще поважати офіційні джерела. Ми знаємо, що деякі журналісти багато працюють у футболі, багато кого знають і спілкуються з ними.
Але краще давайте дочекаємося офіційного підтвердження. Тоді і можна буде на це питання відповісти. Поки що нічого такого не було, тому і не можу сам відповісти чітко", – сказав Степаненко.
Нагадаємо, Тарас перейшов у Шахтар в липні 2010 року з запорізького Металурга. У поточному сезоні зіграв у 18 матчах, в яких відзначився 1 асистом. Його угода з "гірниками" чинна до літа 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Степаненко продовжить контракт з Шахтарем.