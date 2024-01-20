Ястремська: Могла зіграти набагато краще

Українська тенісистка Даяна Ястремська (93) оцінила свій вихід в 1/8 фіналу Australian Open.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"У матчі першого раунду у мене була велика підтримка, а сьогодні її було ще більше. Дякую велике всім. Моїм найкращим результат на цьому турнірі було третє коло, і сьогодні було непросто, я трохи нервувала через це.

У другому сеті я відчула біль у шиї, мені потрібно було розім'яти її, але я боялася це робити сама. Мій фокус змістився на це, але загалом, я думаю, це був чудовий матч. Звичайно, я могла зіграти набагато краще, але я вдячна за цей день, цей матч та атмосферу.

Що я собі казала перед вирішальним сетом? Якщо чесно, то не сильно концентруватись на своїй шиї, бо вона відволікала увагу від матчу. Я сказала собі просто отримувати задоволення. Люди підтримували мене, тому просто отримуй енергію, віддай її назад, розслабся та грай.

Чи хочеться мені ще раз зіграти на John Cain Arena? Не знаю, але мені дуже подобається цей корт, він уже у моєму серці (посміхається). Не знаю, що сказати. Приголомшливо. Класні емоції. І ще раз дякую всім", - відзначила Ястремська.