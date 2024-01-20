Головне
Ястремська перемогла Наварро на шляху до 1/8 фіналу Australian Open
Сьогодні 08:13 1096
Арсенал із Зінченком розгромив Крістал Пелес: результати матчів АПЛ
Сьогодні 16:31 254
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open
Сьогодні 15:18 403
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 14:03 23211
Світоліна переграла Голубич та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
Сьогодні 13:54 655
Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня
Сьогодні 00:19 4122
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 00:10 7170
Голанд - найкращий гравець 2023 року за версією Globe Soccer Awards
Вчора 23:18 514
Трубін та Лунін - найкращі воротарі Європи до 25 років за відсотком сейвів
Вчора 22:44 575
Шевченко - найкращий гравець Серії А 2000-х за версією FourFourTwo
Вчора 22:05 485
Прямі трансляції

Ястремська: Могла зіграти набагато краще

Даяна Ястремська прокоментувала перемогу над американкою Еммою Наварро у третьому колі Australian Open.
Сьогодні 15:09 377 0
Ястремська: Могла зіграти набагато краще
Фото - Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (93) оцінила свій вихід в 1/8 фіналу Australian Open.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"У матчі першого раунду у мене була велика підтримка, а сьогодні її було ще більше. Дякую велике всім. Моїм найкращим результат на цьому турнірі було третє коло, і сьогодні було непросто, я трохи нервувала через це.

У другому сеті я відчула біль у шиї, мені потрібно було розім'яти її, але я боялася це робити сама. Мій фокус змістився на це, але загалом, я думаю, це був чудовий матч. Звичайно, я могла зіграти набагато краще, але я вдячна за цей день, цей матч та атмосферу.

Що я собі казала перед вирішальним сетом? Якщо чесно, то не сильно концентруватись на своїй шиї, бо вона відволікала увагу від матчу. Я сказала собі просто отримувати задоволення. Люди підтримували мене, тому просто отримуй енергію, віддай її назад, розслабся та грай.

Чи хочеться мені ще раз зіграти на John Cain Arena? Не знаю, але мені дуже подобається цей корт, він уже у моєму серці (посміхається). Не знаю, що сказати. Приголомшливо. Класні емоції. І ще раз дякую всім", - відзначила Ястремська.

Нагадаємо, Ястремська зіграє проти Азаренко в 1/8 фіналу Australian Open.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня 4122
Усик залишився на 3 позиції в рейтингу P4P за версією The Ring Усик залишився на 3 позиції в рейтингу P4P за версією The Ring 975
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 23211
Ястремська перемогла Наварро на шляху до 1/8 фіналу Australian Open Ястремська перемогла Наварро на шляху до 1/8 фіналу Australian Open 1096
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 7170
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 46861
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15355 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43330
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 334202 9
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34428
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 35049
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10079 2