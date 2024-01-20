Моурінью не планує тренувати клуб у Саудівській Аравії

Екстренер Роми Жозе Моурінью не збирається приймати пропозицію із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє експерт Sky Sport Italia Анджело Манджіанте.

60-річний португалець має серйозну пропозицію від саудівського клубу Аль-Шабаб.

Аль-Шабаб, який зараз очолює Ігор Бішчан, посідає 11-те місце у саудівському чемпіонаті.

За ситуацією з португальським фахівцем стежать клуби з АПЛ, зокрема Ньюкасл.

Раніше Рома звільнила Моурінью.

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