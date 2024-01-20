Джерело - sport.ua.
Екстренер Роми Жозе Моурінью не збирається приймати пропозицію із Саудівської Аравії.
Про це повідомляє експерт Sky Sport Italia Анджело Манджіанте.
60-річний португалець має серйозну пропозицію від саудівського клубу Аль-Шабаб.
Аль-Шабаб, який зараз очолює Ігор Бішчан, посідає 11-те місце у саудівському чемпіонаті.
За ситуацією з португальським фахівцем стежать клуби з АПЛ, зокрема Ньюкасл.
Раніше Рома звільнила Моурінью.
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