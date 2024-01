Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд визнаний найкращим гравцем 2023 року.

Це стало відомо на церемонії Globe Soccer Awards.

Норвежець у складі "містян" виграв чемпіонат та Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи та Клубний чемпіонат світу.

Також на нагороду претендували Джуд Беллінгем (Реал), Карім Бензема (Аль-Іттіхад), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Віктор Осімхен (Наполі), Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Мохамед Салах (Ліверпуль), Вінісіус Жуніор (Реал) та Бернарду Сілва (Манчестер Сіті).

🏆 Congratulations to ERLING HAALAND on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST MEN’S PLAYER 👏@ErlingHaaland pic.twitter.com/nn7TM6CjLn