Головне
Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня
Вчора 19:26 1806
Голанд - найкращий гравець 2023 року за версією Globe Soccer Awards
Вчора 23:18 156
Трубін та Лунін - найкращі воротарі Європи до 25 років за відсотком сейвів
Вчора 22:44 219
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Вчора 22:05 6605
Шевченко - найкращий гравець Серії А 2000-х за версією FourFourTwo
Вчора 22:05 223
NAVI перемогли російський Virtus.pro та вийшли на європейський RMR
Вчора 21:41 211
Манчестер Сіті - найкращий чоловічий клуб 2023 року, жіночий - Барселона
Вчора 21:05 248
Сайнс-старший став найбільш віковим переможцем ралі Дакар
Вчора 19:08 275
Беллінгем - молодий гравець року за версією Globe Soccer Awards
Вчора 18:52 287
Боруссія Дортмунд продовжила контракт з українцем Кревсуном
Вчора 18:02 414
Прямі трансляції

Голанд - найкращий гравець 2023 року за версією Globe Soccer Awards

Норвежець виграв чемпіонат та Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи та Клубний чемпіонат світу
Вчора 23:18 156 0
Голанд - найкращий гравець 2023 року за версією Globe Soccer Awards
Фото: AFP
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд визнаний найкращим гравцем 2023 року.

Це стало відомо на церемонії Globe Soccer Awards.

Норвежець у складі "містян" виграв чемпіонат та Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи та Клубний чемпіонат світу.

Також на нагороду претендували Джуд Беллінгем (Реал), Карім Бензема (Аль-Іттіхад), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Віктор Осімхен (Наполі), Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Мохамед Салах (Ліверпуль), Вінісіус Жуніор (Реал) та Бернарду Сілва (Манчестер Сіті).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 6605
Лунін отримав високу оцінку за матч проти Атлетико Лунін отримав високу оцінку за матч проти Атлетико 2023
Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня 1806
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 11886
Костюк переграла росіянку Аванєсян у третьому колі Australian Open Костюк переграла росіянку Аванєсян у третьому колі Australian Open 1903
Анчелотті пояснив поразку від Атлетико Анчелотті пояснив поразку від Атлетико 1839
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28751
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38150
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47116
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 35032
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4101 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20594