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Анчелотті пояснив поразку від Атлетико

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував результат матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Атлетико.
Сьогодні 10:42 801 0
Анчелотті пояснив поразку від Атлетико
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - marca.com.

Реал міг зіграти кращий матч з Атлетико в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Про це розповів головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Ми грали дуже добре, боролися, двічі відігравались... У нас було два голи, ще один м'яч не зарахували. Реал програв, коли тримав гру під контролем, до втрати м'яча.

Лунін? Я не хочу робити індивідуальний аналіз. Ми могли зіграти краще, коли рахунок був рівним. Ми контролювали гру і не повинні були так форсувати її, але ми це зробили. Це була помилка молодості. Коли гра під твоїм контролем, іноді ти не повинен форсувати її", – відзначив Анчелотті.

Нагадаємо, Реал з Луніним поступився Атлетико у Кубку Іспанії.

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