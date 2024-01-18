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Тоттенгем віддав захисника Тангангу в нову оренду

Англійця відкликали з оренди в Аугсбурзі
Сьогодні 18:01 144 0
Тоттенгем віддав захисника Тангангу в нову оренду
#Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

24-річний центральний захисник Тоттенгема Джафет Танганга відправився в оренду до Мілволла.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Англійця відкликали з оренди в Аугсбурзі, де він не провів жодної хвилини у першій половині сезону.

У договорі з Мілволлом не буде опції викупу, він розрахований до червня.

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